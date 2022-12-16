В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
1 час назад

Родители заперли сына в комнате и заставили сидеть голым на холодном полу

Lenta.ruиещё 2

32-летние Николас Спенсер и Маккензи Ли Матиас Спенсер из Кампалы, Уганда, были арестованы за жестокое обращение с 10-летним приемным сыном. Об этом сообщает Daily Monitor.

Родители заперли сына в комнате и заставили сидеть голым на холодном полу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Родители заперли ребенка в комнате и заставили сидеть голым на кафельном полу в неудобных позах: опустив вниз голову или широко расставив руки. Супруги также кормили его холодной едой, не позволяли спать на матрасе и регулярно следили за ним, установив скрытую камеру в комнате.

О жестоких действиях родителей стало известно после того, как няня мальчика обратилась в полицию.

«Я хотела уйти с работы, но знала, что если я уйду, ничего не предприняв, то пытки продолжатся», — говорит она.

Женщина рассказала, что у Николаса и Маккензи было трое приемных детей, однако пытали они только одного. По словам няни, супруги издевались над мальчиком, утверждая, что он упрямый, гиперактивный и психически неуравновешенный. Родители жестоко наказывали ребенка, пытаясь заставить подчиниться. Няня добавила, что мальчик не посещал школу в течение четырех месяцев.

Полицейские арестовали Николаса и Маккензи. Пару обвинили в жестоком обращении с ребенком и лишении его права на образование и удержании его взаперти в маленькой комнате. В настоящее время супруги находятся в тюрьме строгого режима Лузира. Им грозит пожизненное тюремное заключение. Своей вины приемные родители мальчика не признают.

Ранее сообщалось, что в США родители заставили девятилетнего сына жить в вольере для собак. По словам мальчика, он прожил в клетке семь месяцев, потому что у него не было своей комнаты в доме.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители