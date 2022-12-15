В Польше взорвался подарок с Украины

В штаб-квартире польской полиции взорвался подарок, который сотрудник ведомства получил на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
«В помещении, прилегающим к кабинету Главного коменданта полиции, взорвался один из подарков, которые комендант получил во время своего рабочего визита на Украину 11-12 декабря текущего года, где он встретился с руководством украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям», — сказано в сообщении полиции.
Уточняется, что подарок передал один из руководителей украинских служб. Кроме того, известно, что при взрыве комендант получил легкие травмы, его отвезли в больницу.
Ранее сообщалось о взрыве в посольстве Украины в испанском Мадриде. Позднее стало известно, что взрывное устройство было спрятано в конверт, из-за чего сотрудник диппредставительства получил незначительные травмы рук.