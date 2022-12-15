В Польше взорвался подарок с Украины

«В помещении, прилегающим к кабинету Главного коменданта полиции, взорвался один из подарков, которые комендант получил во время своего рабочего визита на Украину 11-12 декабря текущего года, где он встретился с руководством украинской полиции и службы по чрезвычайным ситуациям», — сказано в сообщении полиции.