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26 минут назад

Жителя Омска обвиняют в избиении младенца и сексуальном насилии над 4-летней девочкой

Газета.Ru

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, которого обвиняют в избиении 9-месячного мальчика и в сексуальном насилии над его 4-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по области.

Россиянина обвиняют в избиении младенца и насилии над 4-летней девочкой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Следствие установило, что в период с 30 января по 2 февраля текущего года мужчина оставался с детьми, пока их матери не было дома. В это время россиянин несколько раз жестоко избил младенца из-за его плача. В результате мальчик получил телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.

В ходе расследования дела об избиениях ребенка следователи выяснили, что в это же время фигурант дела совершил сексуальное насилие в отношении второго ребенка женщины.

«С целью удовлетворения своих сексуальных потребностей совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 4-летней сестры потерпевшего», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент обвиняемый находится в СИЗО. В ближайшее время уголовное дело россиянина рассмотрит суд.

Происшествия,Следственный комитет,
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