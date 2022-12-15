Херсон оказался полностью обесточен

Город Херсон , который находится под контролем Киева , оказался полностью обесточен. Об этом сообщил в своем Telegram -канале глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

Ранее сообщалось, что здание бывшей администрации Херсона подверглось удару. В результате повреждены два этажа, однако пострадавших не оказалось.

В конце ноября стало известно о начале эвакуации людей из Херсона. Жители могли выехать автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, всего с подконтрольных Киеву территорий Херсонской области было эвакуировано 11 тысяч человек.