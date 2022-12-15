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59 минут назад

Бойца ММА Новоселова приговорили к пяти годам за изнасилование

Елена Прошина

Тушинский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии бойца смешанных единоборств Максима Новоселова по делу об изнасиловании. Об этом пишет РИА Новости.

«Новоселову назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за совершение изнасилования и насильственные действия сексуального характера», - сообщили в столичной прокуратуре.

Как установило следствие, в ночь на 27 марта в одном из развлекательных заведений Московской области 49-летний Новоселов познакомился с 18-летней девушкой. Он предложил отвезти ее домой на своем автомобиле. Когда девушка поняла, что машина едет не туда, попросила остановиться и вышла на остановке в районе 74-го километра МКАД.

Девушка хотела вызвать такси, однако Новоселов затащил ее в крытый надземный пешеходный переход, где избил и изнасиловал. Прокурор попросил приговорить бойца 6 годам колонии строгого режима, так как у него есть непогашенная судимость.

При этом защита настаивала на оправдании «за отсутствием события преступления и каких-либо доказательств, помимо показаний потерпевшей, которые опровергаются экспертизами и другими доказательствами». Сам Новоселов виновным себя не признал.

Происшествия,Видео,Максим Новоселов,
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