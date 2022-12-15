Тушинский суд Москвы в четверг приговорил к пяти годам колонии строгого режима бойца смешанных единоборств Максима Новоселова, признав его виновным в избиении и изнасиловании девушки. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, защита намерена обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

"Признать Новоселова виновным и по совокупности совершенных преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в приговоре.

Суд зачел ему восемь месяцев, проведенных в СИЗО, из расчета "день за день". Адвокат и осужденный заявили после оглашения приговора, что обжалуют его.

"Буду сопротивляться до конца", - отметил Новоселов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры, с учетом представленных гособвинителем Тушинской межрайонной прокуратуры доказательств суд признал ранее судимого 49-летнего Максима Новоселова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") и ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей). В ходе судебного следствия установлено, что в ночь на 27 марта 2022 года в одном из развлекательных заведений Московской области Новоселов познакомился с 18-летней девушкой. Под предлогом отвезти ее домой он посадил ее в свой автомобиль, а когда она поняла, что они едут не в направлении ее дома, попросила остановиться. Новоселов припарковался в районе 74-го км МКАД около остановки общественного транспорта "Новобутаково", и потерпевшая покинула автомобиль, направившись к остановке, чтобы вызвать такси. После этого он вышел из автомобиля, подошел к девушке, схватил за руку и против ее воли потащил в крытый надземный пешеходный переход, где ударил ее в живот и толкнул, от чего она ударилась о бетонную стену. После этого Новоселов, используя свое физическое превосходство, совершил с ней насильственные действия сексуального характера, заставил раздеться и изнасиловал.

Тушинский суд в середине мая этого года приступил к слушанию уголовного дела в отношении бойца смешанных единоборств Максима Новоселова. Весь процесс прошел в закрытом от СМИ и слушателей режиме, так как статья инкриминируемого спортсмену преступления затрагивает половую неприкосновенность потерпевшей. Вину подсудимый не признал. Прокурор в судебных прениях предложил назначить ему наказание в виде 6 лет колонии строгого режима. По словам адвоката, ссылающегося на заключение экспертов, потерпевшая не получила телесных повреждений, а генетическая экспертиза не обнаружила на ее белье и одежде обвиняемого каких-либо биоматериалов.