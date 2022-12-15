Студент российского колледжа скончался до приезда реанимации

В Ярославле в здании колледжа индустрии питания скончался студент. Об этом сообщает портал PRO Город.
Инцидент произошел утром 15 декабря текущего года в здании учреждения, которое находится на Советской улице. На место происшествия прибыли две машины реаниматологов, а также полиция.
В пресс-службе колледжа источнику заявили, что все обучающиеся и сотрудники в порядке. Однако позже в региональном департаменте здравоохранения рассказали, что в учреждении скончался студент.
«Смерть наступила до приезда реаниматологов, но, учитывая внезапность, незамедлительно принято решение о проведении реанимационных мероприятий, которые, к сожалению, эффекта не имели», — пояснили в пресс-службе ведомства.