Студент российского колледжа скончался до приезда реанимации

В Ярославле в здании колледжа индустрии питания скончался студент. Об этом сообщает портал PRO Город.

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Инцидент произошел утром 15 декабря текущего года в здании учреждения, которое находится на Советской улице. На место происшествия прибыли две машины реаниматологов, а также полиция.

В пресс-службе колледжа источнику заявили, что все обучающиеся и сотрудники в порядке. Однако позже в региональном департаменте здравоохранения рассказали, что в учреждении скончался студент.