16 декабря в новосибирском аэропорту Толмачево загорелся грузовой самолет АН-12. Предположительно, воздушное судно принадлежит авиакомпании «Иркут».
Видеокадры, сделанные на месте происшествия, опубликовала газета «Аэро – Сити» на своей странице в социальной сети ВК. На этих кадрах запечатлен момент тушения самолета. На перроне находятся как минимум три пожарных автомобиля. Издание сообщает, что по предварительным данным, при возгорании никто не пострадал.
На момент публикации материала официальных комментариев со стороны аэропорта и авиакомпании не было.