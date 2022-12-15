Видеокадры, сделанные на месте происшествия, опубликовала газета «Аэро – Сити» на своей странице в социальной сети ВК. На этих кадрах запечатлен момент тушения самолета. На перроне находятся как минимум три пожарных автомобиля. Издание сообщает, что по предварительным данным, при возгорании никто не пострадал.