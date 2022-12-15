Россиянина осудили за попытку передать секретные сведения Украине

Житель Хабаровска Вячеслав Мамуков приговорен к 12,5 года лишения свободы за попытку продать спецслужбам Украины сведения, которые отнесены к государственной тайне. Об этом заявил Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пишет ТАСС.

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«Установлено, что житель Хабаровска Мамуков В. В., имея по роду своей деятельности доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и преследуя корыстный умысел, инициативно через сеть Интернет связался с представителями спецслужбы Украины», - пояснили в ФСБ.

В Центре общественных связей спецслужбы отметили, что Вячеслав Мамуков пытался продать информацию, касающуюся объектов транспортной инфраструктуры, которая могла быть использована в ущерб безопасности страны.

В результате своевременно принятых сотрудникам ФСБ мер реализовать преступный умысел ему не удалось, подчеркивается в сообщении.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Крыму агента СБУ и предотвращении диверсии украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры. У мужчины были изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма.