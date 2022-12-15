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11 минут назад

Россиянин получил срок за попытку передать секретные сведения Украине

Lenta.ru

В Хабаровском крае за попытку передачи секретных сведений сведений Украине к 12,5 года колонии строгого режима приговорен россиянин Вячеслав Мамуков. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает ТАСС .

Россиянин получил срок за попытку передать секретные сведения Украине
Фото: ТАССТАСС

Осужденный воспользовался тем, что по долгу службы имел доступ к информации, составляющей государственную тайну и инициативно через сеть интернет связался с представителем спецслужбы Украины. Он предложил за денежное вознаграждение передать способную нанести ущерб России информацию. В ФСБ заявили, что речь шла о сведениях касающихся объектов транспортной инфраструктуры.

Происшествия,Вячеслав Мамуков,ФСБ,
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