В Санкт-Петербурге задержали блогера Вячеслава Малмыгина, который подозревается в убийстве 18-летней девушки. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина находился в розыске с 5 июля. Тогда тело девушки Софьи Красильниковой нашла ее мать в квартире в Московской области. Позже удалось установить, что труп пролежал там трое суток.

По данным криминалистов, девушке нанесли по меньшей мере 15 ножевых ранений.

Также удалось установить, что пара зашла в подъезд жилого дома в 10:20 утра, а через 12 минут подозреваемый вышел из дома один.

Сам блогер известен общественности как «борец с проститутками». Он заводил с девушками онлайн-знакомства, снимал интимные сцены на видео и начинал шантажировать своих жертв. До этого блогер несколько раз был судим.

Известно также, что Малмыгин является другом Стаса Барецкого и Вячеслава Дацика.