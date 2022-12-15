Судно потерпело бедствие на Сахалине

На Сахалине в районе острова Парамушир крупное рыболовецкое судно потерпело бедствие, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Как уточняет источник, на его борту находится 12 человек. Сейчас они выбросили в море плот для эвакуации. На данный момент никто не пострадал.
Судно, принадлежащее сахалинскому рыбному комбинату, терпит бедствие в районе острова Парамушир. Сейчас команда выбросила плот для эвакуации. Всего на борту 12 человек, — рассказал собеседник агентства.
Ранее в Белом море потерпело бедствие частное судно «Фаворит». Его экипаж подал сигнал бедствия с сообщением о затоплении трюма. Позднее членам экипажа удалось спастись.