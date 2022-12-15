Появились подробности о взрыве на заводе в Ангарске

При пожаре на промышленной площадке «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК) погибли два человека, еще несколько пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Иркутской области.

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Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что пожар охватил 2,5 тысячи квадратных метров, сперва было известно лишь о двух пострадавших. Он добавил, что угрозы жителям города нет, возгорание было локализовано. Одна из возможных причин происшествия по версии МЧС — загазованность систем технологической установки.

Управление Следственного комитета по Иркутской области проинформировало, что в результате пожара пострадали четыре человека, один из них получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Еще двое человек погибли. При этом Кобзев позднее сообщил о пяти пострадавших, четырем из которых оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.