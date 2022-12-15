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30 минут назад

Появились подробности о взрыве на заводе в Ангарске

Елена Прошина

При пожаре на промышленной площадке «Ангарской нефтехимической компании» (АНХК) погибли два человека, еще несколько пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление Следственного комитета по Иркутской области.

Появились подробности о взрыве на заводе в Ангарске
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что пожар охватил 2,5 тысячи квадратных метров, сперва было известно лишь о двух пострадавших. Он добавил, что угрозы жителям города нет, возгорание было локализовано. Одна из возможных причин происшествия по версии МЧС — загазованность систем технологической установки.

Управление Следственного комитета по Иркутской области проинформировало, что в результате пожара пострадали четыре человека, один из них получил черепно-мозговую травму и был госпитализирован. Еще двое человек погибли. При этом Кобзев позднее сообщил о пяти пострадавших, четырем из которых оказали медицинскую помощь и отправили на амбулаторное лечение.

Следствие возбудило уголовное дело по признакам нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Специалисты уже расследуют обстоятельства инцидента, изымается необходимая документация, допрашиваются свидетели, запланированы некоторые экспертизы.

Происшествия,Игорь Кобзев,Следственный комитет,
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