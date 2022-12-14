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57 минут назад

В Брянской области после обстрела ВСУ обесточен поселок

Lenta.ru

Поселок Ардонь городского округа Клинцы в Брянской области обесточен после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram.

В Брянской области после обстрела ВСУ обесточен поселок
Фото: ТАССТАСС

Как рассказал Богомаз, электричество в поселке пропало из-за падения обломков ракет, которые были сбиты системами противовоздушной обороны. Он заверил, что потребители будут переключены на другую линию сразу после того, как аварийные бригады получат допуск к работам.

О том, что над городом Клинцы сработала система ПВО, Богомаз сообщал ранее. Были сбиты ракеты, выпущенные со стороны ВСУ. 13 декабря губернатор рассказал, что Клинцы были обстреляны ночью. Выпущенный по городу снаряд также был сбит системой ПВО.

Происшествия,Александр Богомаз,
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