В Брянской области после обстрела ВСУ обесточен поселок

Поселок Ардонь городского округа Клинцы в Брянской области обесточен после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram.

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Как рассказал Богомаз, электричество в поселке пропало из-за падения обломков ракет, которые были сбиты системами противовоздушной обороны. Он заверил, что потребители будут переключены на другую линию сразу после того, как аварийные бригады получат допуск к работам.