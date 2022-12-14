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35 минут назад

В Волгограде молодой человек убил мужчину, который отказался дать ему сигарету

Газета.Ruиещё 1

В Волгограде 24-летнего молодого человека подозревают в причинении смертельных травм 43-летнему местному жителю из-за сигареты, сообщает пресс-служба регионального СУ СК в официальном Telegram-канале.

В Волгограде молодой человек убил мужчину за отказ дать ему сигарету
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, 26 ноября 2022 года 24-летний молодой человек попросил у 43-летнего местного жителя и его друга сигарету. Получив отказ, он беспричинно несколько раз ударил потерпевшего по голове, из-за чего мужчина упал и потерял сознание. Тогда подозреваемый скрылся с места преступления.

Мужчина был госпитализирован, однако в больнице скончался от полученных травм, не приходя в сознание.

24-летнего молодого человека задержали, он подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее двое россиян зарубили собутыльников топором, а после расчленили и бросили их тела в болото.

Происшествия,Следственный комитет,
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