В Забайкалье собаки насмерть загрызли женщину

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело после смерти местной жительницы, скончавшейся в результате нападения собак. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России .

Трагедия произошла в позднее время суток 14 декабря в Улетовском районе. По версии следствия, 68-летняя жительница села Хадакта пострадала от двух собак, которые содержатся в частном домовладении без привязи.