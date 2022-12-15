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42 минуты назад

В Забайкалье собаки насмерть загрызли женщину

Газета.Ruиещё 5

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело после смерти местной жительницы, скончавшейся в результате нападения собак. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

В Забайкалье собаки насмерть загрызли женщину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Трагедия произошла в позднее время суток 14 декабря в Улетовском районе. По версии следствия, 68-летняя жительница села Хадакта пострадала от двух собак, которые содержатся в частном домовладении без привязи.

Тело погибшей обнаружили утром 15 декабря. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящий момент проводятся следственные действия, владельцы собак допрошены.

Происшествия,Следственный комитет,
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