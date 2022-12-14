Более 10 тысяч жителей Бердянска остались без света из-за теракта

Взрыв на Бердянской трансформаторной подстанции, осуществленный украинскими диверсантами, оставил без света более 10 тысяч горожан, сообщил врио главы администрации Бердянска Александр Сауленко.

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Во вторник вечером в районе микрорайона "Коса" была взорвана трансформаторная подстанция. Как рассказал врио мэра Бердянска, взрыв произошел после закладки тротиловых шашек. В результате теракта микрорайон "Коса", часть микрорайонов "8 марта" и "Колония" были обесточены.

"Без электроснабжения в настоящее бремя находятся более 10 000 абонентов", - написал Сауленко в Telegram-канале администрации города.

Улики, оставленные диверсантами на месте теракта, "указывают на причастность к преступлению конкретных личностей, поиск которых в настоящее время ведется правоохранительными органами", написал Сауленко.