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13 минут назад

Более 10 тысяч жителей Бердянска остались без света из-за теракта

Российская Газета

Взрыв на Бердянской трансформаторной подстанции, осуществленный украинскими диверсантами, оставил без света более 10 тысяч горожан, сообщил врио главы администрации Бердянска Александр Сауленко.

Более 10 тысяч жителей Бердянска остались без света из-за теракта
Фото: ТАССТАСС

Во вторник вечером в районе микрорайона "Коса" была взорвана трансформаторная подстанция. Как рассказал врио мэра Бердянска, взрыв произошел после закладки тротиловых шашек. В результате теракта микрорайон "Коса", часть микрорайонов "8 марта" и "Колония" были обесточены.

"Без электроснабжения в настоящее бремя находятся более 10 000 абонентов", - написал Сауленко в Telegram-канале администрации города.

Улики, оставленные диверсантами на месте теракта, "указывают на причастность к преступлению конкретных личностей, поиск которых в настоящее время ведется правоохранительными органами", написал Сауленко.

По его словам, в ближайшее время последствия теракта будут устранены.

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