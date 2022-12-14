В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
25 минут назад

Устроивший взрыв на уроке химии российский директор рассказал о случившемся

Lenta.ru

Директор школы в Малом Имыше, который устроил взрыв на уроке химии, заявил, что сделал из ситуации выводы. О случившемся он рассказал «Подъему».

Устроивший взрыв на уроке химии российский директор объяснился
Фото: Public domainPublic domain

По его словам, после произошедшего все дети отделались испугом. Мужчина рассказал, что его по итогам судебного заседания оштрафовали на 10 тысяч рублей, отстранили от преподавания уроков химии, а также назначили выговор.

«Я, конечно, каюсь, сделаю большие выводы. Единственное, что мать одной из 16 детей, у нее личная неприязнь ко мне, так как она работала в школе кладовщиком и была уволена по недостаче, подала в суд, чтобы ей дали компенсацию», — сказал директор.

Он уточнил, что женщина подала в суд с требованием компенсировать вред в размере 100 тысяч рублей. Сотрудник образовательного учреждения подчеркнул, что в случае положительного решения суда по этому вопросу он выплатит необходимую сумму.

О случившемся в Красноярском крае стало известно 13 декабря. В прокуратуре сообщили, что при проведении химического опыта директор смешал в пробирке несколько реактивов, из-за чего те воспламенились и выделили токсическое вещество. Там подчеркнули, что опыт вопреки правилам проводился не в вытяжном шкафу, а учеников не обеспечили средствами защиты.

В сети появилось видео момента взрыва. На кадрах видно, как директор школы показывает ученикам химический опыт и хочет вылить содержимое одной пробирки в другую — в это время он обращается к школьникам со словами «теперь давайте определим, какой газ выделяется?» После этого неожиданно для всех происходит взрыв и стеклянную пробирку взрывной волной разрывает на части.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители