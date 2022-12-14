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1 час назад

Главу подрядчика Первого канала Стародубцеву обвинили в хищениях на 500 млн рублей

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Руководителя телекомпании, являющейся подрядчиком Первого канала, Ольгу Стародубцеву и ее мужа Виктора Ваганова обвинили в хищении около 500 млн рублей, которые выделили на проведение мероприятий по футбольному чемпионату мира в 2018 году, говорится в материалах дела.

Подрядчика Первого канала обвинили в хищении 500 млн рублей
Фото: ТАССТАСС

Стародубцевой и Ваганову предъявили обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере», передает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По данным ЕГРЮЛ, Стародубцева – соучредитель ООО «Азъ Арт ТВ», до октября 2022 года она руководила компанией. Предприятие занимается производством фильмов и передач.

По материалам дела, в 2018 году компания, являясь подрядчиком Первого канала, должна была участвовать в церемониях и мероприятиях, связанных с ЧМ-2018. На это выделили свыше 500 млн рублей, из них, согласно версии следствия, 500 млн вывели в офшоры, или обналичили и похитили.

После возбуждения были задержаны как Стародубцева, так и ее супруг.

В Басманном суде подтвердили информацию об аресте обоих подозреваемых. Их заключили под стражу, и уже несколько раз продлили срок ареста. Деталей дела там не раскрыли.

Происшествия,Первый канал,
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