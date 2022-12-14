В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
14 декабря

В российском регионе обнаружили больше десятка мертвых лошадей

Lenta.ruиещё 2

В Башкирии под Уфой неизвестные украли больше десятка лошадей во время зимнего пастбища в деревне Казнаташ. Позднее их обнаружили мертвыми, пишет Telegram-канал Mash Batash.

В российском регионе обнаружили больше десятка мертвых лошадей
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Ухаживающий за скотом работник фермы в Казнаташе заметил пропажу 14 лошадей и пошел искать животных по следам копыт. Через некоторое время он обнаружил их трупы в 20 километрах от места пропажи, около деревни Михайловка.

По данным канала, восемь коней были отстреляны, еще шесть животных разделали. Общий ущерб, нанесенный агрофирме, составил полтора миллиона рублей. Злоумышленников ищут.

Ранее в подмосковном селе Тарасково мужчина застрелил бродячую собаку, после чего привязал труп животного за трос к своей машине и увез. Действия россиянина сняли на видео неравнодушные жители и опубликовали в соцсетях.

Происшествия,Новости регионов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители