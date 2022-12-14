В российском регионе обнаружили больше десятка мертвых лошадей

В Башкирии под Уфой неизвестные украли больше десятка лошадей во время зимнего пастбища в деревне Казнаташ. Позднее их обнаружили мертвыми, пишет Telegram-канал Mash Batash.

Фото: РИА НОВОСТИ РИА НОВОСТИ

Ухаживающий за скотом работник фермы в Казнаташе заметил пропажу 14 лошадей и пошел искать животных по следам копыт. Через некоторое время он обнаружил их трупы в 20 километрах от места пропажи, около деревни Михайловка.

По данным канала, восемь коней были отстреляны, еще шесть животных разделали. Общий ущерб, нанесенный агрофирме, составил полтора миллиона рублей. Злоумышленников ищут.