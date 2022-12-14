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10 минут назад

В Красноярске полицейский открыл стрельбу по машине с преступником, находящимся в розыске

Газета.Ru

В Красноярске сотрудник полиции применил табельное оружие во время попытки задержать беглого преступника, который находится в федеральном розыске. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Российский полицейский открыл стрельбу по машине с преступником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел ночью 14 декабря в Железнодорожном районе.

По данным источника, 31-летнего россиянина задержали сотрудники правоохранительных органов и доставили в медучреждение для освидетельствования на состояние опьянения. После проведения медицинским манипуляций мужчина выбежал на улицу, сел в припаркованную машину и попытался скрыться.

Полицейский сделал два предупредительных выстрела из табельного оружия, а после несколько раз выстрелил по кузову авто. Однако преступнику удалось сбежать: пустую машину нашли спустя полчаса неподалеку от спецучреждения. В настоящий момент правоохранители занимаются поиском беглеца, а также хозяйки авто, на котором мужчина скрылся. По данным источника, россиянин уже был судим за вождение в нетрезвом виде, а в федеральный розыск попал из-за подозрений в воровстве и мошенничестве.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге 29-летний местный житель угрожал ножом полицейскому, которого он сам и вызвал.

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