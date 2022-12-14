Последствия сильного снегопада в Москве попали на видео

На видео попали последствия сильного снегопада, сменившего в Москве тропические ливни. Ролик опубликовали в Telegram-канале Shot. С самого утра в столице наблюдаются огромные очереди на транспорт и дорожные заторы, происходят ДТП.

«Несколько аварий на Третьем транспортном кольце в районе Дорогомилова. Информация о пострадавших уточняется», — подписали видеоролик администраторы канала.

По данным сервиса «Яндекс», пробки в столице достигли 10 баллов. Дептранс Москвы сообщает, что движение сильно затруднено в сторону центра на шоссе Энтузиастов, МКАД, Щелковском шоссе, Волгоградском проспекте и Варшавском шоссе.

«Гололедица, низкие скорости, мелкие ДТП, проведение строительных работ на дорогах также осложняют движение. Просим воспользоваться городским транспортом для поездок по городу — он работает штатно», — предупредили в ведомстве.

В подмосковных Химках люди были вынуждены идти по шоссе до метро из-за фуры, которая не смогла заехать на эстакаду.

В аэропорту Внуково из-за обильных осадков отменили рейс в Душанбе и еще шесть задержали. В аэропорту Домодедово отменили один рейс в Сочи, который должен был вылететь в 8:50. В Шереметьево на данный момент отменен ночной рейс в Абакан.