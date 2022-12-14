Российский охотник принял друга за кабана и застрелил

По данным ведомства, 1 октября фигурант поехал охотиться с товарищами в лес. Он расставил всех участников по стрелковым позициям. В какой-то момент мужчина увидел шевеления и выстрелил из карабина. Оказалось, что он принял сместившегося со своей позиции друга за кабана. Охотник скончался.