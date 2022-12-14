Троих российских полицейских осудили за пытки над задержанным

В Оренбургской области суд вынес троим полицейским обвинительный приговор по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия, оружия и специальных средств. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

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Фигурантов приговорили к колонии общего режима на сроки от 3 лет 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев.

Следствие и суд установили, что 27 января 2021 года сотрудники МУ МВД России «Орское» в отделе полиции № 1 применили психологическое и физическое насилие в отношении задержанного. Мужчину доставили на участок по делу об административном правонарушении и требовали признаться в уголовном, уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.