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10 минут назад

Мать не призналась в убийстве детей, чьи останки нашли в чемоданах в Новой Зеландии

Газета.Ru

Гражданка Новой Зеландии южнокорейского происхождения, обвиняемая в убийстве двух своих детей, в новозеландском суде не признала себя виновной. Останки ее детей были найдены в раритетных чемоданах в августе.

Мать не призналась в убийстве детей, чьи тела в чемоданах шокировали Новую Зеландию
Фото: APAP

История имела широкий общественный резонанс в стране. Об этом пишет СNN со ссылкой на радио Новой Зеландии.

Обвиняемая впервые предстала перед судом в Окленде после ее экстрадиции из Южной Кореи. 42-летняя женщина была арестована еще в сентябре в южнокорейском городе Ульсан, где проживала в последнее время. Суд постановил, что личность матери и ее детей не будет разглашаться

Останки двух маленьких детей, которым, как выяснилось, было 5 и 10 лет, были спрятаны в чемоданах в течение нескольких лет. Семья из Окленда, ничего не подозревая, купила их на онлайн-аукционе. Они привезли свои покупки домой, и когда они открыли чемоданы дома 11 августа, то нашли в них тела давно умерших детей.

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