Мать не призналась в убийстве детей, чьи тела в чемоданах шокировали Новую Зеландию

Гражданка Новой Зеландии южнокорейского происхождения, обвиняемая в убийстве двух своих детей, в новозеландском суде не признала себя виновной. Останки ее детей были найдены в раритетных чемоданах в августе.

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История имела широкий общественный резонанс в стране. Об этом пишет СNN со ссылкой на радио Новой Зеландии.

Обвиняемая впервые предстала перед судом в Окленде после ее экстрадиции из Южной Кореи. 42-летняя женщина была арестована еще в сентябре в южнокорейском городе Ульсан, где проживала в последнее время. Суд постановил, что личность матери и ее детей не будет разглашаться