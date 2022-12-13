Двоих украинцев задержали за попытку уплыть в Румынию на надувных кругах

Украинские пограничники задержали двух жителей Одессы, которые планировали вплавь добраться до Румынии и незаконно пересечь границу. Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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По информации ведомства, задержанные тщательно готовились к пересечению границы. В частности, мужчины планировали переплыть реку Тиса с помощью детских надувных кругов, предварительно обмотавшись пищевой пленкой из-за риска переохлаждения.

Сухую одежду, личные вещи и документы они планировали замотать в мусорные мешки. По факту случившегося возбуждено дело, мужчин будут судить.