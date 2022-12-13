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1 час назад

Власти США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций

Газета.Ruиещё 6

Власти США предъявили обвинения четырем гражданам России в закупках продукции военного и двойного назначения на миллионы долларов в обход американских санкций. Об этом стало известно из материалов суда Нью-Йорка, передает РИА Новости.

США обвинили четырех россиян в закупках электроники в обход санкций
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уточняется, что фигурантами дела являются россияне Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц и Светлана Скворцова. Им инкриминируется приобретение и переправка в Россию санкционной продукции в США через сеть подставных фирм и банковских счетов в различных странах.

Отмечается, что по меньшей мере с 2017 года обвиняемые «незаконно заказывали, приобретали и переправляли технологии военного и двойного назначения» у производителей и продавцов в США для российских конечных потребителей.

Происшествия,Светлана Скворцова,
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