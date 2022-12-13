Охотник случайно убил человека в Хакасии, перепутав его с животным

Полиция Хакасии возбудила уголовное дело по факту убийства человека по неосторожности. Предположительно, охотник принял погибшего за зверя и выстрелил. Об этом сообщает портал 19rusinfo.

Сообщается, что трагедия произошла в Таштыпском районе, недалеко от деревни Шепчул. По предварительным данным, охотящийся механик автоколонны случайно выстрелил в человека, перепутав его с животным. В результате полученного ранения человек умер на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Другие подробности случившегося пока неизвестны.