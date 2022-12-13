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1 час назад

Охотник случайно убил человека в Хакасии, перепутав его с животным

Елена Прошина

Полиция Хакасии возбудила уголовное дело по факту убийства человека по неосторожности. Предположительно, охотник принял погибшего за зверя и выстрелил. Об этом сообщает портал 19rusinfo.

Охотник случайно убил человека в Хакасии, перепутав его с животным
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что трагедия произошла в Таштыпском районе, недалеко от деревни Шепчул. По предварительным данным, охотящийся механик автоколонны случайно выстрелил в человека, перепутав его с животным. В результате полученного ранения человек умер на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Другие подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее россиянин случайно застрелил своего девятилетнего сына во время охоты.

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