На Алтае мужчина убил мать-пенсионерку из-за недовольства ее пьянством

В Алтайском крае вынесен приговор местному жителю, обвиняемому в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

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Как было установлено в ходе следствия, 17 июня 2021 года между обвиняемым и его матерью произошел семейный конфликт. 34-летний мужчина был недоволен, что его родительница длительное время продолжает употреблять алкоголь после празднования своего дня рождения.

По ходу ссоры мужчина нанес потерпевшей не менее трех ударов в область головы и лица. В результате этого пожилая женщина упала и ударилась головой об пол. Потерпевшая получила черепно-мозговую травму и скончалась на месте случившегося.