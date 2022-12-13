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50 минут назад

У владельца российского зоопарка конфисковали арестованного льва Тиграна

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В Анапе суд постановил конфисковать у выставочного комплекса «Планета океан» африканского льва, который содержится в ненадлежащих условиях. Об этом во вторник, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

У владельца российского зоопарка конфисковали арестованного льва Тиграна
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Суд признал компанию виновной в правонарушении по статье 8.35 («Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений») КоАП РФ. В качестве наказания владельцу разорившегося комплекса назначили штраф в размере 500 тысяч рублей с конфискацией животного.

В частные руки лев попал еще котенком — его спасли от уличных фотографов. Несколько лет он жил на территории выставочного комплекса, который теперь постановлением суда должен быть демонтирован. В октябре по требованию прокуратуры на хищника был наложен арест. Тиграна на «ответственное хранение» оставили все тому же владельцу, однако животное перемещено никуда не было.

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