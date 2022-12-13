Серба, чье задержание обострило ситуацию в Косово, попросили освободить

«Что касается Деяна Пантича, я поражена и потрясена тем, как Приштина относится к нему, но это всего один из примеров того, как они относятся к сербам в Косово и Метохии. Мы уже даже не успеваем отследить все, что с ними там происходит… Прошу ЕС помочь в том, чтобы Пантич был выпущен на свободу», — сказала сербский премьер.