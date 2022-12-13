Серба, чье задержание обострило ситуацию в Косово, попросили освободить

Сербский премьер Анна Брнабич попросила у ЕС помощь с освобождением бывшего полицейского Деяна Пантича, которого задержали косовоалбанские власти и жестокое обращение с которым Брнабич сочла примером отношения Приштины ко всем косовским сербам. Об этом сообщает РИА Новости.
«Что касается Деяна Пантича, я поражена и потрясена тем, как Приштина относится к нему, но это всего один из примеров того, как они относятся к сербам в Косово и Метохии. Мы уже даже не успеваем отследить все, что с ними там происходит… Прошу ЕС помочь в том, чтобы Пантич был выпущен на свободу», — сказала сербский премьер.
Ранее сообщалось, что сербы начали сооружать баррикады на севере Косово и Метохии после того, как на КПП «Ярине» был задержан бывший сотрудник полиции Деян Пантич по подозрению «в терроризме». Вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края он подал в отставку в ноябре.
В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил, что руководство страны продолжит борьбу по вопросу Косово и Метохии правовыми средствами, Приштина должна сформировать Сообщество сербских общин (ССО).