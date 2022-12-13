На востоке Ирана произошло землетрясение

К северо-востоку от иранского города Тебес произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Очаг землетрясения располагается на глубине 10 км. Сведений о пострадавших или повреждениях не поступало.

27 ноября подземный толчок магнитудой 5,9 произошел в районе Курильских островов. Предварительно, очаг находился в 144 км от Северо-Курильска на глубине 73 км.

За несколько дней до этого в районе Мраморного моря в Турции произошло землетрясение, в результате которого пострадали 46 человек. Очаг стихии залегал на глубине более 10 км.