На востоке Ирана произошло землетрясение

К северо-востоку от иранского города Тебес произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Очаг землетрясения располагается на глубине 10 км. Сведений о пострадавших или повреждениях не поступало.
27 ноября подземный толчок магнитудой 5,9 произошел в районе Курильских островов. Предварительно, очаг находился в 144 км от Северо-Курильска на глубине 73 км.
За несколько дней до этого в районе Мраморного моря в Турции произошло землетрясение, в результате которого пострадали 46 человек. Очаг стихии залегал на глубине более 10 км.
До этого в результате мощного землетрясения в Индонезии погибли 252 человека, еще 377 получили ранения. При этом эвакуировать удалось более 7 тыс. человек.