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1 час назад

На востоке Ирана произошло землетрясение

Газета.Ru

К северо-востоку от иранского города Тебес произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

На востоке Ирана произошло землетрясение
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Очаг землетрясения располагается на глубине 10 км. Сведений о пострадавших или повреждениях не поступало.

27 ноября подземный толчок магнитудой 5,9 произошел в районе Курильских островов. Предварительно, очаг находился в 144 км от Северо-Курильска на глубине 73 км.

За несколько дней до этого в районе Мраморного моря в Турции произошло землетрясение, в результате которого пострадали 46 человек. Очаг стихии залегал на глубине более 10 км.

До этого в результате мощного землетрясения в Индонезии погибли 252 человека, еще 377 получили ранения. При этом эвакуировать удалось более 7 тыс. человек.

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