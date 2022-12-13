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1 час назад

Балицкий назвал мощность взрывных устройств под мостом в Мелитополе

Елена Прошина

Мощность каждого из двух взрывных устройств составила 15-20 килограмм в тротиловом эквиваленте. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

Названа мощность взрывных устройств под мостом у Мелитополя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что «диверсия, устроенная преступниками киевского режима, никак не повлияла на движение грузов», поскольку мост не имеет никакого стратегического значения. Он служит переправой через русло реки Молочная для пешеходов и автомобилей, добавил Балицкий.

Мост прогнулся из-за взрыва возле Мелитополя

Он напомнил, что после взрывов мост получил осадку. На данный момент специалисты приступили к обустройству объездной дороги на село Константиновка. Предполагается, что ее введут в эксплуатацию в ближайшие две недели.

Происшествия,Евгений Балицкий,
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