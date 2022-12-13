Названа мощность взрывных устройств под мостом у Мелитополя

Мощность каждого из двух взрывных устройств составила 15-20 килограмм в тротиловом эквиваленте. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Он отметил, что «диверсия, устроенная преступниками киевского режима, никак не повлияла на движение грузов», поскольку мост не имеет никакого стратегического значения. Он служит переправой через русло реки Молочная для пешеходов и автомобилей, добавил Балицкий.
Он напомнил, что после взрывов мост получил осадку. На данный момент специалисты приступили к обустройству объездной дороги на село Константиновка. Предполагается, что ее введут в эксплуатацию в ближайшие две недели.