Названа мощность взрывных устройств под мостом у Мелитополя

Мощность каждого из двух взрывных устройств составила 15-20 килограмм в тротиловом эквиваленте. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

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Он отметил, что «диверсия, устроенная преступниками киевского режима, никак не повлияла на движение грузов», поскольку мост не имеет никакого стратегического значения. Он служит переправой через русло реки Молочная для пешеходов и автомобилей, добавил Балицкий.