В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 63.21EUR 66.70
Войти в почту
23 минуты назад

В Зеленограде пассажиры сломали таксисту челюсть и избежали уголовного дела

Газета.Ru

В Зеленограде двое мужчин жестоко избили водителя такси, однако полиция не стала возбуждать уголовное дело в их отношении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Россияне сломали таксисту челюсть и избежали уголовного дела
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел еще в марте текущего года. Пострадавший рассказал, что он забрал двоих пьяных мужчин в Зеленограде и отправился с ними в поселок Бакеево-2. Через некоторое время россияне попросили мужчину остановиться, и водитель исполнил их пожелание. После этого таксист сообщил, что они должны отметить в приложении точку остановки, в ответ на что мужчины стали оскорблять и избивать его.

Когда водитель потерял сознание, пассажиры поволокли его вдоль дороги. Увидев это, другой таксист просигналил россиянам, и они скрылись с места преступления. В результате мужчину со сломанной челюстью и другими травмами госпитализировали.

По словам таксиста, на следующий день после инцидента к нему приходил незнакомец, который потребовал его не обращаться в полицию. Позже ему звонили неизвестные, которые предлагали ему 400 тыс. рублей в обмен на молчание.

Труп таксиста обнаружили в машине на западе Москвы

Мужчина рассказал, что после случившегося он неоднократно обращался в полицию. Однако, по его словам, в уголовном деле правоохранители ему отказывают, а следователи пока не допросили ни одного свидетеля преступления.

Происшествия,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители