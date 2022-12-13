Россияне сломали таксисту челюсть и избежали уголовного дела

В Зеленограде двое мужчин жестоко избили водителя такси, однако полиция не стала возбуждать уголовное дело в их отношении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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Инцидент произошел еще в марте текущего года. Пострадавший рассказал, что он забрал двоих пьяных мужчин в Зеленограде и отправился с ними в поселок Бакеево-2. Через некоторое время россияне попросили мужчину остановиться, и водитель исполнил их пожелание. После этого таксист сообщил, что они должны отметить в приложении точку остановки, в ответ на что мужчины стали оскорблять и избивать его.

Когда водитель потерял сознание, пассажиры поволокли его вдоль дороги. Увидев это, другой таксист просигналил россиянам, и они скрылись с места преступления. В результате мужчину со сломанной челюстью и другими травмами госпитализировали.

По словам таксиста, на следующий день после инцидента к нему приходил незнакомец, который потребовал его не обращаться в полицию. Позже ему звонили неизвестные, которые предлагали ему 400 тыс. рублей в обмен на молчание.