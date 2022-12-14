Таксист подрался с рабочим в Москве

В Москве таксист и рабочий подрались из-за конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka. Инцидент произошел в Москве на Колокольниковом переулке.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что таксист поставил автомобиль рядом с ограждением, которое на дороге поставили работники коммунальных служб.

Одному из коммунальщиков это не понравилось и после словесной перепалки между рабочим и таксистом завязалась потасовка.

Отмечается, что после стычки мужчины разошлись по своим делам. По словам очевидцев, это не первый конфликт на данном месте за сегодняшний день. Утром с коммунальщиками повздорил водитель "Лексуса", который перегородил автобусную полосу.