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11 минут назад

В Москве таксист подрался с рабочим из-за замечания

Газета.Ruиещё 1

В Москве таксист и рабочий подрались из-за конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka. Инцидент произошел в Москве на Колокольниковом переулке.

Таксист подрался с рабочим в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что таксист поставил автомобиль рядом с ограждением, которое на дороге поставили работники коммунальных служб.

Одному из коммунальщиков это не понравилось и после словесной перепалки между рабочим и таксистом завязалась потасовка.

Отмечается, что после стычки мужчины разошлись по своим делам. По словам очевидцев, это не первый конфликт на данном месте за сегодняшний день. Утром с коммунальщиками повздорил водитель "Лексуса", который перегородил автобусную полосу.

Ранее сообщалось, что в поселке Красная Горбатка Владимирской области инспектор ДПС во время погони за нетрезвым водителем спас его из ледяной воды.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,ГИБДД,
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