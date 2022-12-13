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1 час назад

Пьяный мужчина зарезал мешающих пройти к сожительнице двух братьев в Красноярском крае

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

В Красноярском крае прибывший к бывшей сожительнице мужчина в состоянии алкогольного опьянения убил двух родных братьев, пытавшихся прогнать его, сообщили в региональном ГСУ СК.

Пьяный мужчина зарезал мешающих пройти к сожительнице двух братьев
Фото: ТАССТАСС

Происшествие случилось в поселке Польное Канского района 11 декабря, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, пьяный подозреваемый приехал в дом к бывшей сожительнице, та не захотела пускать его в дом, но он продолжил стучать к ней в дверь. Женщина решила позвонить знакомому с просьбой о помощи.

Знакомый женщины попросил двух друзей помочь прогнать пьяного мужчину, когда они прибыли к дому, завязался конфликт, переросший в драку. Подозреваемый топором сорвал замок на входной двери, взял ножи в кухне и нанес несколько ударов в область грудной клетки двум мужчинам. Два брата 35 и 38 лет скончались на месте.

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении под стражу, вскоре ему предъявят обвинение. Уголовное дело расследуется по статье «Убийство двух лиц».

Происшествия,Следственный комитет,
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