Мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon в Екатеринбурге. Видеозапись потасовки опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, причиной конфликта стало то, что «сотрудники мешали друг другу выйти после смены», спеша на автобусы.

На кадрах, приведенных Telegram-каналом, видно, что несколько десятков мужчин толкаются, бьют друг друга, некоторые из них падают. Часть участников потасовки пыталась ее прекратить и растащить дерущихся.

В полиции уже разбираются в ситуации, пишет E1.RU.

«Сообщений о данном происшествии в полицию не поступало. Информации о пострадавших не зафиксировано. Полиция проверит сведения, опубликованные в интернете, а также установит обстоятельства и участников конфликта», - пояснили в пресс-службе УМВД по городу.

Ранее в интернете появилось видео массовой драки с ножевым ранением на складах Ozon в подмосковном Пушкине. Там работники-мигранты поссорились из-за места в очереди на досмотр.