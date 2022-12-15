МЧС России после недавних крупных пожаров в торговых центрах обратится в правительство для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности. Об этом в четверг сообщил журналистам глава МЧС Александр Куренков .

"МЧС будет обращаться в правительство РФ для организации внеплановых надзорных мероприятий в отношении всех крупных торгово-развлекательных центров и складских комплексов", - отметил он.

"Наши специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения. Оцениваться будет также уровень подготовки персонала к реагированию на возможные внештатные ситуации", - сказал глава МЧС.

За последнее время произошло несколько резонансных пожаров в торговых центрах. 12 декабря в Балашихе на площади 9 тыс. кв. м сгорел ТЦ "Стройтракт", в результате чего пострадал охранник. Тремя днями ранее загорелся гипермаркет OBI в подмосковных Химках, там погиб один человек. Еще ранее, 3 августа, пожар уничтожил огромный склад Ozon в селе Петровское Истринского района Подмосковья. Практически все подобные объекты имеют значительную категорию риска. С апреля 2020 года на их плановые проверки введен запрет. Плановые надзорные мероприятия проводятся только в отношении объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска.