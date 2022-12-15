В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
18 минут назад

МЧС намерено инициировать внеплановые проверки всех крупных ТРЦ и складов

ТАССиещё 7

МЧС России после недавних крупных пожаров в торговых центрах обратится в правительство для организации внеплановых проверок всех крупных торгово-развлекательных центров и складов на соответствие требованиям пожарной безопасности. Об этом в четверг сообщил журналистам глава МЧС Александр Куренков.

"МЧС будет обращаться в правительство РФ для организации внеплановых надзорных мероприятий в отношении всех крупных торгово-развлекательных центров и складских комплексов", - отметил он.

Министр добавил, что в рамках проверок сотрудники государственного пожарного надзора также будут оказывать всю необходимую методическую и консультационная помощь собственникам данных объектов.

"Наши специалисты будут обращать внимание на наличие и работоспособность систем сигнализации, пожаротушения, на содержание эвакуационных выходов, наличие средств пожаротушения. Оцениваться будет также уровень подготовки персонала к реагированию на возможные внештатные ситуации", - сказал глава МЧС.

Пожар в ТЦ «Мега Химки» нанес ущерб на рекордную сумму для российских торговых объектов

За последнее время произошло несколько резонансных пожаров в торговых центрах. 12 декабря в Балашихе на площади 9 тыс. кв. м сгорел ТЦ "Стройтракт", в результате чего пострадал охранник. Тремя днями ранее загорелся гипермаркет OBI в подмосковных Химках, там погиб один человек. Еще ранее, 3 августа, пожар уничтожил огромный склад Ozon в селе Петровское Истринского района Подмосковья. Практически все подобные объекты имеют значительную категорию риска. С апреля 2020 года на их плановые проверки введен запрет. Плановые надзорные мероприятия проводятся только в отношении объектов чрезвычайно высокой и высокой категорий риска.

Происшествия,Видео,Пожар в Москве,Пожар в Санкт-Петербурге,Пожар в Уфе,Пожар в Тюмени,Пожар в Ярославле,Пожар в Балашихе,Пожар в Курске,Пожар в Химках,Пожар в Нижнекамске,Торговый центр,Александр Куренков,МЧС России,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители