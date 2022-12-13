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46 минут назад

Российского корреспондента задержали на границе с Косово

Lenta.ru

Корреспондента российского телеканала «Звезда» задержали в районе Рашка на границе с Косово. Об этом во вторник, 13 декабря, сообщает Telegram-канал «Звезды».

Российского корреспондента задержали на границе с Косово
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

Как рассказал редакции сам журналист, он был задержан сербскими полицейскими во время работы. При этом причина и другие обстоятельства задержания пока неизвестны.

Уточняется, что телеканал уже направил российскому консульству в Сербии все необходимые запросы.

10 декабря ситуация на севере Косово снова обострилась. Сообщалось, что сербы начали строить там баррикады после задержания бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики этнического серба Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье, 11 декабря, возле озера Газиводе на пути к КПП «Брняк» произошло три перестрелки.

Президент Сербии Александр Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем за время своего президентства. В этот день он созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности на фоне обострения ситуации на севере Косово.

Происшествия,Александр Вучич,
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