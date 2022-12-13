В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку на сортировочном пункте Ozon, их потасовка попала на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На появившемся видеоролике видно, как иностранцы на парковке в российском городе ругаются между собой. Затем словесный конфликт перерастает в силовой. Мигранты бьют друг друга по лицу, некоторые из участников потасовки падают. Кроме того, иностранцы колотят находящиеся на территории автомобили.

Позже выяснилось, что сотрудники Ozon мешали друг другу выйти после смены: спешили на автобусы и толкались. Руководители уверяют, что такие разборки между мигрантами возникают достаточно часто.

Сотрудникам полиции уже доложили о ситуации, передает портал Е1. «Информации о пострадавших не зафиксировано. Полиция проверит сведения, опубликованные в интернете, а также установит обстоятельства и участников конфликта», — заявили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Дополнение:

В пресс-службе компании Ozon подтвердили, что на территории логистического центра в Екатеринбурге действительно произошел конфликт между работниками компаний-подрядчиков. Однако сотрудники службы безопасности компании оперативно его пресекли его. Потасовка, по их данным, произошла еще 6 декабря.

«Участники конфликта отстранены от работы на логистическом центре. В конфликте разбираются правоохранительные органы», — сказали представители Ozon в разговоре с «Лентой.ру».