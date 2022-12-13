В аэропорту Красноярска ФСБ России задержало жителя Абакана за покушение на госизмену. Он пытался вступить в ряды украинских войск. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанный житель Абакана Республики Хакасия инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в боевых действиях.

Уточняется, что мужчина совершил акты вандализма в отношении административных зданий органов власти региона. За это задержанный был привлечен по ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»). При попытке выехать через территорию одной из стран СНГ на Украину для вступления в ряды ВСУ он был задержан в аэропорту Красноярска.

В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ ("Покушение на государственную измену"). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.