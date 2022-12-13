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22 минуты назад

ФСБ сообщила о задержании пытавшегося вступить в ВСУ россиянина

Елена Прошина

В аэропорту Красноярска ФСБ России задержало жителя Абакана за покушение на госизмену. Он пытался вступить в ряды украинских войск. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержанный житель Абакана Республики Хакасия инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в боевых действиях.

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Уточняется, что мужчина совершил акты вандализма в отношении административных зданий органов власти региона. За это задержанный был привлечен по ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм»). При попытке выехать через территорию одной из стран СНГ на Украину для вступления в ряды ВСУ он был задержан в аэропорту Красноярска.

В отношении него возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ ("Покушение на государственную измену"). Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее по подозрению в государственной измене были задержаны двое жителей Севастополя. Они подозреваются в передаче данных ВСУ о военных объектах Минобороны. В отношении них возбуждены уголовные дела. Оба заключены под стражу на два месяца.

Происшествия,Видео,ФСБ,
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