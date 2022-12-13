В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 62.77EUR 66.27
Войти в почту
35 минут назад

Власти: ВСУ обстреляли Клинцы в Брянской области

Алиса Селезнёва

Сегодня ночью украинские военнослужащие обстреляли город Клинцы Брянской области, жертв и пострадавших нет. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Власти: ВСУ обстреляли Клинцы в Брянской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате работы систем ПВО Вооруженных сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет», - пояснил он.

По словам главы региона, на месте происшествия работают оперативные службы.

Рогов сообщил о двух взрывах в Мелитополе

Ранее села и города граничащих с Украиной российских регионов неоднократно подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Так, ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате 12 человек получили ранения, двое, в том числе 14-летний ребенок, погибли. Местные власти временно переселили в Старый Оскол жителей города, которые согласились на переезд.

18 ноября при атаке по селу Устинке погиб 80-летний мужчина, который находился во дворе в момент прилета первых снарядов.

Происшествия,Александр Богомаз,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители