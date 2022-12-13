Власти: ВСУ обстреляли Клинцы в Брянской области

Сегодня ночью украинские военнослужащие обстреляли город Клинцы Брянской области, жертв и пострадавших нет. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате работы систем ПВО Вооруженных сил Российской Федерации ракета была уничтожена, отдельные части попали на территорию промзоны. Пострадавших и разрушений нет», - пояснил он.
По словам главы региона, на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее села и города граничащих с Украиной российских регионов неоднократно подвергались обстрелам со стороны украинских военных. Так, ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате 12 человек получили ранения, двое, в том числе 14-летний ребенок, погибли. Местные власти временно переселили в Старый Оскол жителей города, которые согласились на переезд.
18 ноября при атаке по селу Устинке погиб 80-летний мужчина, который находился во дворе в момент прилета первых снарядов.