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37 минут назад

Житель Абакана задержан за покушение на госизмену при попытке вступления в ВСУ

ТАССиещё 2

ФСБ России задержала жителя Абакана за покушение на госизмену за попытку выехать на Украину и вступить в ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Житель Абакана задержан за покушение на госизмену
Фото: ТАССТАСС

"Федеральной службой безопасности задержан житель Абакана Республики Хакасия, подозреваемый в покушении на государственную измену", - сообщили в ЦОС.

"В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный инициативно принял решение перейти на сторону противника и вступить в ряды Вооруженных сил Украины для участия в их составе в боевых действиях", - отметили в ЦОС. Для этого он совершил акты вандализма в отношении административных зданий органов власти региона, в связи с чем органами внутренних дел Республики Хакасия был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм). При попытке выехать через территорию одной из стран СНГ на Украину для вступления в ряды ВСУ он был задержан в аэропорту Красноярска.

Происшествия,ФСБ,
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