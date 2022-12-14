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9 минут назад

Над российским городом сработала система ПВО

Lenta.ruиещё 4

Над российским городом Клинцы сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом вечером 14 декабря в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Над российским городом сработала система ПВО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Благодаря профессиональным действиям военных Вооруженных сил Российской Федерации, ракеты, выпущенные ВСУ [Вооруженными силами Украины], сбиты», — сказал представитель региональных властей.

Другие подробности на данный момент неизвестны.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над Симферополем сработала система ПВО. Кроме того, он призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Происшествия,Александр Богомаз,Сергей Аксенов,Владимир Путин,
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