Над российским городом сработала система ПВО

Над российским городом Клинцы сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом вечером 14 декабря в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

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«Благодаря профессиональным действиям военных Вооруженных сил Российской Федерации, ракеты, выпущенные ВСУ [Вооруженными силами Украины], сбиты», — сказал представитель региональных властей.

Другие подробности на данный момент неизвестны.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что над Симферополем сработала система ПВО. Кроме того, он призвал граждан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.