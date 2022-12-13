Пьяный россиянин попытался взломать ножом банкоматы

В Еврейской автономной области (ЕАО) суд арестовал 34-летнего жителя села Воскресеновка за попытку похитить деньги из банкомата. Об этом во вторник, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службы УМВД России по региону.

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По данным ведомства, фигурант выпивал с друзьями. Алкоголь закончился, и он решил украсть деньги из автомата, чтобы купить еще выпивки. Для этого мужчина спрятал лицо под шарфом, надел перчатки и взял нож.

Когда он начал взламывать банкомат, сработала сигнализация. Пьяный россиянин испугался и сбежал, но решил повторить план в другом банке. Он смог вскрыть ножом дверцу терминала, но сейфовый замок остался закрыт. В отдел полиции поступило сообщение о попытке взлома, тогда правоохранители задержали подозреваемого.