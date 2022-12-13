Директор российской школы случайно отравил учеников на уроке химии

В селе Малый-Имыш Ужурского района Красноярского края директор школы провел урок химии, во время которого случайно отравил своих учеников. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

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По сообщению надзорного органа, при проведении химического опыта директор смешал в пробирке несколько реактивов, из-за чего те воспламенились и выделили токсическое вещество.

Парами отравились восемь девятиклассников. Какие именно реактивы смешал директор, не уточняется.

«Вопреки требованиям закона, руководитель образовательного учреждения не принял необходимых мер по обеспечению безопасности (...), а также нарушил требования по охране труда, опыт проводился не в вытяжном шкафу, а обучающиеся не были обеспечены средствами защиты», — рассказали в прокуратуре.

Директора школы оштрафовали на 10 тысяч рублей, объявили выговор, а также отобрали ставку преподавателя химии, которую он совмещал со своей основной занятостью. Суд рассматривает иск о компенсации морального вреда от представителя одного из пострадавших учеников.