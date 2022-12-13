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21 минуту назад

Россиянина осудили на 19 лет за убийство своей бывшей учительницы из-за денег

Lenta.ru

В Алтайском крае суд приговорил к 19 годам лишения свободы 23-летнего местного жителя за убийство 65-летней учительницы. Об этом во вторник, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянина осудили на 19 лет за убийство своей бывшей учительницы
Фото: UnsplashUnsplash

Россиянин признан виновным по пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой»), пунктам «д,з» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, 1 июня 2021 года в Новоалтайске фигурант решился совершить разбойное нападение из-за проблем с деньгами. Он купил перчатки и нож, а его целью стала бывшая учительница. Мужчина знал, что пенсионерка живет одна. Тогда он проник в ее дом и 44 раза ударил ножом, нанеся смертельные травмы. Однако в жилище потерпевшей не было ничего ценного, тогда осужденный забрал имущество на 15 тысяч рублей и сбежал.

Отмечается, что фигурант сначала признал вину, но затем отказался от показаний. Кроме того, родственники предоставили ему ложное алиби.

Происшествия,Следственный комитет,
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