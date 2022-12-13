Россиянина осудили на 19 лет за убийство своей бывшей учительницы

В Алтайском крае суд приговорил к 19 годам лишения свободы 23-летнего местного жителя за убийство 65-летней учительницы. Об этом во вторник, 13 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России ( СКР ).

По данным ведомства, 1 июня 2021 года в Новоалтайске фигурант решился совершить разбойное нападение из-за проблем с деньгами. Он купил перчатки и нож, а его целью стала бывшая учительница. Мужчина знал, что пенсионерка живет одна. Тогда он проник в ее дом и 44 раза ударил ножом, нанеся смертельные травмы. Однако в жилище потерпевшей не было ничего ценного, тогда осужденный забрал имущество на 15 тысяч рублей и сбежал.