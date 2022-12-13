СК возбудил уголовное дело после смерти женщины в отделе полиции

В Горно-Алтайске сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после того, как в отделе полиции скончалась задержанная 53-летняя женщина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Республике Алтай.

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В июле текущего года в местный отдел полиции была доставлена пьяная женщина с множественными кровоподтеками и ссадинами. Спустя некоторое время после задержания россиянка скончалась в результате алкогольной кардиомиопатии и острой сердечной недостаточности.