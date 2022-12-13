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13 минут назад

ЧП под Брянском: В городе Клинцы прогремел мощный взрыв

Свободная пресса

Стало известно о взрыве на территории Брянской области. ЧП произошло в городе Клинцы.

ЧП под Брянском: Жители сообщили о мощном взрыве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Жители города Клинцы в Брянской области сообщают о мощном взрыве», - пишет Телеграм-канал «Военный обозреватель».

Однако официальных сведений о произошедшем пока нет. Предположительно, город обстреляла украинская армия.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинский президент Владимир Зеленский использует СБУ для сохранения своей власти и борьбы с конкурентами.

Происшествия,Владимир Рогов,Владимир Зеленский,СБУ,
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