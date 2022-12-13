ЧП под Брянском: Жители сообщили о мощном взрыве

Стало известно о взрыве на территории Брянской области. ЧП произошло в городе Клинцы.
«Жители города Клинцы в Брянской области сообщают о мощном взрыве», - пишет Телеграм-канал «Военный обозреватель».
Однако официальных сведений о произошедшем пока нет. Предположительно, город обстреляла украинская армия.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинский президент Владимир Зеленский использует СБУ для сохранения своей власти и борьбы с конкурентами.