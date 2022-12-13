Суд вынес приговор соседу террористов ИГ* в Москве

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор уроженцу Таджикистана Абдале Рахмонову, который не сообщил в правоохранительные органы о террористах «Исламского государства» (запрещенная в мире международная террористическая организация), проживавших с ним в одной квартире. Суд назначил Рахмонову штраф.

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«Мещанский районный суд Москвы в особом порядке вынес приговор 21-летнему электрику Абдале Рахмонову, который не сообщил в правоохранительные органы о террористах, с которыми жил в одной квартире», — передает газета «Коммерсант».

Рахмонов, по сообщению газеты, полностью признал вину и дал показания на соседей, поэтому суд назначил ему штраф в размере 40 тысяч рублей.

В июле 2021 года Рахмонов приехал в Россию на заработки из Таджикистана. Позже он познакомился в московской Соборной мечети с земляком Магомедом Буриевым. 20 января 2022 года Рамонов переехал в квартиру приятеля, где находились еще три их земляка.

Через некоторое время Буриев сообщил новому товарищу, что является сторонником Исламского Государства и предложил электрику вступить в организацию. Рамонов ответил на это предложение отказом, однако сообщать правоохранителям о террористах не стал. Группа молодых людей, по сообщению «Коммерсанта», планировала совершить теракт в Москве.

Ранее ИГИЛ объявило себя исполнителем теракта у посольства РФ в Кабуле. Кроме того, согласно сообщению ФСБ, террористы ИГ готовили теракт в отделе полиции в Пятигорске. В состав ячейки входили граждане из Центральной Азии, они действовали в соответствии указаниям зарубежных кураторов.